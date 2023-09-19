برنامج «هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن»: «كابيتانو مصر.. موهبتك في الحفظ والصون»

عرض برنامج «هذا الصباح» من تقديم رامي الحلواني على قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في بني سويف وجهوده من أجل تحقيق الصالح للمواطنين، والذي جاء بعنوان «رسالة المصريين للرئيس: شكرا يا سيسي»، مشيرًا إلى ملف «كابيتانو مصر»، بعنوان «كابيتانو مصر.. موهبتك في الحفظ والصون»، فضلًا عن خبر خاص بزيادة مساحة الأراضي المزروعة بعنوان «مدبولي: زيادة إجمالي المساحة المزروعة إلى 10 ملايين فدان بالموسم الجديد».

كابيتانو مصر

وجاء في ملف «الوطن»: كابيتانو مصر: في طريق رفع الوعي وبناء جيل جديد قادر على العطاء بجانب اكتشاف المواهب من الشباب، يسير مشروع «كابيتانو مصر» بخطة مدروسة وفكر يعي المستقبل من جانب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفق تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعم بقوة للبرنامج والمواهب الشابة، التى تمثل كل محافظات مصر، وزين حضوره نهائيًا أول نسخة من مشروع «كابيتانو مصر» الموسم الماضي.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم حالياً نموذجاً يحتذى به في دعم أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وهو مشروع «كابيتانو مصر»، مشروع عالمي ضخم أصبح ملء السمع والبصر بفضل جهود الشركة المتحدة.

وفي طريق المشروع لم تترك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شيئاً للصدفة، وبعيون ثاقبة تعودت على النجاح ومسئولين يمتلكون الخبرة والامتياز قادت سفينة أكبر خطة لاكتشاف المواهب الرياضية والارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة، لتحقيق نجاحات كبيرة للغاية، ليصل المشروع إلى كل قرى ونجوع وربوع وبيوت أم الدنيا.

ولأن مصر كانت وما زالت وستظل منجماً يزخر بالمواهب الرياضية، وأفرزت الكثير من المواهب الرياضية الكبيرة، التي أسهمت في رفع العلم المصري في كل المحافل الدولية، فكان لابد أن يحظى مشروع «كابيتانو مصر» بأهمية خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة.