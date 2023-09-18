ظهور نسائي مميز في «كابيتانو مصر».. لقطات داعمة من الأم والأخت على «الخط»

منذ اللحظة الأولى لانطلاق المشروع، توجد مساندة من نون النسوة، فالمرأة فى المشروع هى والدة اللاعب الموهوب، هى أخته ودافعه للنجاح، هى تلك الشخصية التى دعمت الحقيقة، هى الإعلامية التى سافرت مع اللجنة المشرفة على اختيار العناصر الموهوبة، هى السيدة التى وجدت فى المدرجات فى المباريات الأخيرة لانتقاء أفضل العناصر، هى بنت مصر.

وشهدت لقطات مشروع «كابيتانو مصر» العديد من اللقطات الداعمة من الأمهات، خاصة هذا اللاعب الموهوب يتيم الأب الذى ظهر فى مقطع فيديو وهو يؤكد دور والدته مؤكداً أنها أكثر من دعمه وتتعب من أجله، لترد عليه الأم بأن نجلها كان يجب أن يعود للعب، موجهة رسالة له بأن والده لو كان موجوداً لكان يحب أن يراه فى الملعب.

خلال معسكر اللاعبين فى يناير الماضى، رتبت الشركة المتحدة زيارة لأمهات وعائلة اللاعبين من أجل الحضور والمؤازرة، وسط مشاعر متضاربة من دموع الاشتياق وزغاريد نجاح أبنائهن فى المشروع حتى اللحظة وأمانى بالنجاح والوصول للهدف. على الجانب الإعلامى، لعبت إعلاميات قنوات المتحدة جميعهن دوراً فى التغطية والمؤازرة ونقل كل مشاعر اللاعبين، والتأكيد على دعمهم حتى النجاح وهو ما برز من ميرهان عمرو، واحدة من مقدمى البرنامج على قناة «أون تايم سبورتس» بخلاف العديد من الإعلاميات اللائى حرصن على الوجود.

بينما دعمت إليسيا يانكون، ابنة ميشيل يانكون، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، البرنامج بقوة وحضرت إلى المعسكر، وأقامت فقرات ترفيهية من أجل إزالة التوتر على اللاعبين لتكون أبرز الوجوه النسائية الموجودة فى المشروع والداعمة له وللاعبين.

وحرصت ماجى الحلوانى، عميد كلية الإعلام الأسبق، وأرملة الراحل حمادة إمام، أسطورة الكرة المصرية، على الوجود فى المباراة النهائية من العام الماضى وتشجيع اللاعبين المميزين متمنية نجاحهم فى مشوارهم.