لـ«كابيتانو مصر» درع يحميه.. لجنة خاصة للإشراف على تجهيز ملاعب الاختبارات

قامت وزارة الشباب والرياضة بمجهودات جبارة منذ الإعلان عن فكرة مشروع «كابيتانو مصر»، الأكبر والأضخم فى الشرق الأوسط، بأفكار ورؤى مصرية من إنتاج «الشركة المتحدة» فى تجربة فريدة وغير مسبوقة، بهدف اكتشاف المواهب الرياضية والارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب بأفضل طريقة ممكنة لبناء جيل قادر على مناطحة نجوم كرة القدم حول العالم. البداية كانت عندما شكّلت وزارة الشباب والرياضة لجنة خاصة للإشراف على المشروع، وهى اللجنة العلمية العليا بالوزارة، برئاسة الدكتور كمال درويش، وعضوية كل من الدكتور محمود سعد والدكتور جمال محمد على، ويتم تنفيذ الاختبارات بالتنسيق مع مديريات الصحة، والأمن، ومديريات الشباب والرياضة.

اللجنة المشكّلة للإشراف على المشروع الضخم قامت بتحديد الفكرة الرئيسية القائمة على حتمية الوصول وتغطية كل مناطق مصر، لحصر كل الموهوبين بخطة واضحة المعالم تغطى الجمهورية فى محافظات القاهرة والشرقية والغربية والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط والإسكندرية وسوهاج وأسوان والمنيا وبورسعيد.

وتمت الاختبارات فى المحافظات تحت إشراف من وزارة الرياضة من اللجنة الفنية المتخصصة التى تم تشكيلها، كما جرت عملية التصفيات واختيار الموهوبين فى نسق رائع، وعن طريق عمل أكثر من اختبار لتحديد الموهبة الحقيقية فى عالم كرة القدم، والتى يمكنها النجاح والتأقلم مع الظروف فى أى مكان، والقابلية للتطوير والفهم السريع للتعليمات الفنية من المدربين، بجانب الحالة البدنية الجيدة للاعب.

وقامت الوزارة أيضاً بمراجعة كل المتقدمين للاختبارات واستيفائهم شروط المشروع، وهى عدم تسجيل المتقدم فى أى هيئة رياضية، وتوقيع الكشف الطبى عليه وعدم وجود أى مانع صحى يمنع اشتراكه فى اختبارات المسابقة، كما يوقع ولى الأمر على إقرار بأنه ملتزم بجميع الضوابط والشروط المنظمة فى هذا الشأن، وتحمل المسئولية كاملة فى حالة ثبوت مخالفة التعليمات المنظمة فى هذا الشأن.