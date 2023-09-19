«التعليم» تكشف عن منهج تكنولوجيا المعلومات للصفين الرابع والخامس الابتدائي
كتب:
أميرة فكري
12:28 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
صورة أرشيفية - طلاب
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصفين الرابع والخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، المقرر خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
منهج تكنولوجيا المعلومات للصف الرابع الابتدائي
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، منهج تكنولوجيا المعلومات للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، كما يلي.
المحور الأول: دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا:
- الدرس الأول المستكشف النشط
– الدرس الثاني التكنولوجيا وتطورها التاريخي (إثرائي للقراءة والاطلاع فقط).
- الدرس الثالث: مكونات جهاز الكمبيوتر.
- الدرس الرابع: البرمجيات وأنظمة التشغيل.
-الدرس الخامس: دعم الأشخاص ذوي الهمم.
- الدرس السادس: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المشكلات الشائعة والحلول.
- الدرس السابع: جمع البيانات وتحليلها والتعبير عنها في رسوم بيانية.
– الدرس الثامن: إعداد التقارير لنتائج الأبحاث (إثرائي للقراءة والاطلاع فقط).
المحور الثاني: احتياجات السلامة الرقمية:
- الدرس الأول المستكشف النشط (إثرائي للقراءة والاطلاع فقط).
– الدرس الثاني: المخاطر المرتبطة بشبكة الإنترنت ووسائل الحماية منها.
- الدرس الثالث: استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة صحية وأخلاقية.
- الدرس الرابع: كيفية البحث على شبكة الإنترنت.
– الدرس الخامس كيفية التأكد من صدق المعلومات على شبكة الإنترنت (إثرائي للقراءة والاطلاع فقط).
- الدرس السادس: من بإمكانه مساعدتك في حل مشكلاتك أثناء استخدام شبكة الأنترنت.
- الدرس السابع: خطة شخصية للأمان الرقمي.
- الدرس الثامن.
منهج تكنولوجيا المعلومات للصف الخامس الابتدائي
المحور الأول: دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا:
- الدرس الأول المستكشف النشط «إثرائي للقراءة والاطلاع فقط».
– الدرس الثاني :الأدوات الملحقة بالكمبيوتر.
- الدرس الثالث: الشبكات Networks.
- الدرس الرابع: أدوات التواصل الرقمي.
- الدرس الخامس: مشكلات الاتصال بشبكة الإنترنت وكيفية حلها.
- الدرس السادس: إدارة الملفات الرقمية.
– الدرس السابع: استراتيجيات البحث عن المعلومات «إثرائي للقراءة والاطلاع فقط».
- الدرس الثامن: مشاركة المعلومات.
المحور الثاني: احتياجات الأمن والسلامة الرقمية:
- الدرس الأول: المستكشف النشط «إثرائي للقراءة والاطلاع فقط».
- الدرس الثاني: حماية أنفسنا ومعلوماتنا.
- الدرس الثالث: سرية كلمة المرور.
-الدرس الرابع: كيفية التعامل مع المواقع الإلكترونية المزيفة.
- الدرس الخامس: حقوق الملكية الفكرية.
- الدرس السادس: استخدام المصادر الرقمية.
- الدرس السابع: عمليات البحث المتقدمة.
- الدرس الثامن: توثيق المعلومات بطريقة صحيحة.