«التعليم» تكشف عن منهج تكنولوجيا المعلومات للصفين الرابع والخامس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصفين الرابع والخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، المقرر خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

منهج تكنولوجيا المعلومات للصف الرابع الابتدائي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، منهج تكنولوجيا المعلومات للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، كما يلي.

المحور الأول: دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا:

- الدرس الأول المستكشف النشط

– الدرس الثاني التكنولوجيا وتطورها التاريخي (إثرائي للقراءة والاطلاع فقط).

- الدرس الثالث: مكونات جهاز الكمبيوتر.

- الدرس الرابع: البرمجيات وأنظمة التشغيل.

-الدرس الخامس: دعم الأشخاص ذوي الهمم.

- الدرس السادس: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المشكلات الشائعة والحلول.

- الدرس السابع: جمع البيانات وتحليلها والتعبير عنها في رسوم بيانية.

– الدرس الثامن: إعداد التقارير لنتائج الأبحاث (إثرائي للقراءة والاطلاع فقط).

المحور الثاني: احتياجات السلامة الرقمية:

- الدرس الأول المستكشف النشط (إثرائي للقراءة والاطلاع فقط).

– الدرس الثاني: المخاطر المرتبطة بشبكة الإنترنت ووسائل الحماية منها.

- الدرس الثالث: استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة صحية وأخلاقية.

- الدرس الرابع: كيفية البحث على شبكة الإنترنت.

– الدرس الخامس كيفية التأكد من صدق المعلومات على شبكة الإنترنت (إثرائي للقراءة والاطلاع فقط).

- الدرس السادس: من بإمكانه مساعدتك في حل مشكلاتك أثناء استخدام شبكة الأنترنت.

- الدرس السابع: خطة شخصية للأمان الرقمي.

- الدرس الثامن.

منهج تكنولوجيا المعلومات للصف الخامس الابتدائي

المحور الأول: دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا:

- الدرس الأول المستكشف النشط «إثرائي للقراءة والاطلاع فقط».

– الدرس الثاني :الأدوات الملحقة بالكمبيوتر.

- الدرس الثالث: الشبكات Networks.

- الدرس الرابع: أدوات التواصل الرقمي.

- الدرس الخامس: مشكلات الاتصال بشبكة الإنترنت وكيفية حلها.

- الدرس السادس: إدارة الملفات الرقمية.

– الدرس السابع: استراتيجيات البحث عن المعلومات «إثرائي للقراءة والاطلاع فقط».

- الدرس الثامن: مشاركة المعلومات.

المحور الثاني: احتياجات الأمن والسلامة الرقمية:

- الدرس الأول: المستكشف النشط «إثرائي للقراءة والاطلاع فقط».

- الدرس الثاني: حماية أنفسنا ومعلوماتنا.

- الدرس الثالث: سرية كلمة المرور.

-الدرس الرابع: كيفية التعامل مع المواقع الإلكترونية المزيفة.

- الدرس الخامس: حقوق الملكية الفكرية.

- الدرس السادس: استخدام المصادر الرقمية.

- الدرس السابع: عمليات البحث المتقدمة.

- الدرس الثامن: توثيق المعلومات بطريقة صحيحة.