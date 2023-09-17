التغيرات المناخية تهدد الأمن الغذائي العالمي.. جفاف وتأثير على الزراعة

أزمات وكوارث متلاحقة تضرب العالم بلا هوادة يوما بعد آخر ما يزيد معاناة الملايين في مختلف أنحاء العالم وباتت التغيرات المناخية متهما رئيسا لأغلب هذه الأزمات.

وعرض برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «وسط البحث عن حلول.. التغيرات المناخية تهدد الأمن الغذائي العالمي».

وتعتبر أزمة الجفاف أحد أبرز التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية في مختلف أنحاء العالم وهي الأزمة التي أثرت على نحو مباشر على قطاع الزراعة في مختلف المحاصيل الزراعية وعلى رأسها محصول الأرز الذي ارتفعت أسعاره إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عاما بعد القيود التي فرضتها الهند على صادراتها من هذا المنتج.

ووفقا لما ذكره التقرير الذي عرضه برنامج صباح جديد، فإن الهند تمثل 40% من صادرات هذه المادة الغذائية في العالم، وبحسب تحليل معهد بيزنس مونيتور إنترناشيونال للأبحاث، فإن هذا الأمر قد يؤدي إلى انقطاع ما يصل إلى 8% من الصادرات العالمية للأرز خلال العام المقبل ما يكشف عن مدى انعكاس التغير المناخي مستقبلا على إمدادات الأغذية في العالم.