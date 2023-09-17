ممثل الصحة العالمية بالقاهرة: الملاريا قد تعود من جديد بسبب التغيرات المناخية

أشادت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، بالتجربة المصرية في مواجهة فيروس سي، مشددة على أن المنظمة تلعب دورا كبيرا مع الدولة المصرية.

مصر حققت نقلة نوعية في فترة قصيرة بمواجهة فيروس سي

أضافت «القصير» خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة «سي بي سي»، مصر حققت نقلة نوعية في فترة قصيرة بمواجهة فيروس سي، مشيدة بمبادرة 100 مليون صحة، ومبادرات الكشف المبكر، مشددة على أن الوقاية خير من العلاج.

ارتباط وثيق بين التغيرات المناخية وصحة الإنسان والحيوان

وأوضحت، هناك ارتباط وثيق بين التغيرات المناخية وصحة الإنسان والحيوان، مضيفة أنه قد تعود الملاريا مرة أخرى بسبب التغيرات المناخية، وتغيرات الحشرات، والبعوض المسبب للملاريا.

وذكرت أن التغيرات المناخية وركود المياه وعدم النظافة، وبعض السلوكيات الخاطئة قد تسبب في أمراض مختلفة.