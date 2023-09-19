جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة طبية في قرية سلاجة بقنا

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، قافلة طبية بشرية في قرية سلاجه نجع حمادى، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة.

قافلة طبية لجامعة جنوب الوادي

وقال رئيس الجامعة في بيان صحفي، إن القافلة وقعت الكشف الطبي وصرفت العلاج مجانا لـ596 حالة، كما حولت عدد من الحالات للمستشفيات الجامعية، وجاءت الحالات كالتالي: 123 حالة باطنة و99 جلدية و78 أنف وأذن وحنجرة و59 حالة أطفال و97 حالة رمد و130 حالة عظام، بالإضافة لبحث 10 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

التوعية بمخاطر الإدمان

كما قام متطوعو صندوق مكافحة الادمان بتوزيع المنشورات على المواطنين لتوعيتهم بمخاطر الادمان على الصحة والاسرة والمجتمع.