«مستقبل وطن» ينظم قافلة طبية مجانية في أسيوط

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن في أسيوط قافلة طبية مجانية، شملت جميع التخصصات الطبية بمقر الوحدة الصحية بدير تاسا، على مدار يومين متصلين.

تخصصات القافلة الطبية

وتضمنت القافلة الطبية المجانية المكثفة تخصصات متنوعة منها «نساء وتوليد - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الجلدية – باطنه – رمد – جراحة – عظام - خدمات الأشعة والتحاليل»، بالإضافة إلى صرف الأدوية مجانا لجميع الحالات، وكذلك كشف عشوائي «سكر وضغط واعتلال كلوي».

وقدمت القافلة الطبية خدمات الرعاية الطبية لعدد كبير من المرضى، وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين.

ومن جهته، أوضح عمرو جمال، أمين الحزب بساحل سليم، أن القافلة تشمل الكشف الطبي والعلاج المجاني، وإجراء التحاليل الطبية وإجراء الأشعات الطبية اللازمة وتسجيل الحالات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة من أصحاب الأمراض المزمنة.

حزب مستقبل وطن

ولفت إلى أن الحزب يبذل قصارى جهده لتنظيم كل الفعاليات والأنشطة الخدمية التي تقدم للمواطنين سواء كانت تعليمية أو صحية أو اجتماعية، إيمانا منه بما يستحقه المواطنين من حياة كريمة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بمستوى المعيشة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف وطموحات الجمهورية الجديدة.