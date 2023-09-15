قافلة طبية لـ«التحالف الوطني» بالقرى الأكثر احتياجا في مركز الواسطى

نظمت مؤسسة راعي مصر، أحد كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية في قرية هرم ميدوم بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف؛ لتقديم خدمات طبية بكل التخصصات لأهالي القرية، والقرى المجاورة.

خطة حماية اجتماعية ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع المحافظات، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أهما فيها القوافل الطبية، التي تهتم بصحة الأهالى في كل قرى مصر، واستفاد أكثر من 250 مواطنا من أهالي القرية، من خدمات القافلة الطبية، والتي شملت 3 تخصصات منها المناعة والروماتيزم.

قوافل طبية لمحدودي الدخل

وقالت الدكتورة سمر حسين، أخصائي روماتيزم ومناعة بمستشفى ناصر بمحافظة بني سويف، إنّ القوافل الطبية تصل إلى الأهالي غير القادرة على سعر الكشف، خاصةً التخصصات التي لا تتوافر في جميع القرى، مثل المناعة والروماتيزم.

وأضاف خالد حسن، أخصائي بصريات، أنّ القوافل الطبية تخدم كل فئات الشعب، وخاصةً محدودي الدخل في القرى والأماكن النائية، حيث يتم تقديم كشف وعلاج مجاني.