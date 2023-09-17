الكشف على 376 مريضا في قافلة طبية ضمن 100 يوم صحة ببلقاس بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام المديرية بتنظيم قافلة طبية استثنائية مشاركة ودعما للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، وجرى توقيع الكشف على 376 مريضًا في قافلة علاجية في قرية برهام مركز الستاموني ببلقاس.

عمل قافلة طبية بالدقهلية

وأوضح أن القافلة جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذا لتوجيهات محافظة الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

وأضاف أنه جرى توقيع الكشف على 376 مريضًا في القافلة العلاجية، وضمت 6 عيادات منها باطنة - أطفال - جلدية - اسنان - تنظيم أسرة، ومعمل لتحاليل الدم.

بيان القافلة الطبية

الباطنة 75

العظام 56

الأطفال 75

النساء وتنظيم الأسرة 50

الجلدية 50

الأسنان 70

إجراء عدد 35 تحليلا مختلفا للمرضى

وكشف عن إجراء فحوصات لـ35 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، ونحو 40 حالة اعتلال كلوي مشيرًا إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة لرفع المعاناة عنهم.