موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية.. و«التعليم» تحدد اليوم الأول للتعارف

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية لجميع المراحل التعليمية «رياض أطفال وابتدائي وإعدادي وثانوي» بالخريطة الزمنية للعام الدراسي، المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية

وأوضحت وزارة التعليم موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية، يوم 30 سبتمبر 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم 27 يناير، فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني 10 فبراير، وينتهي يوم 30 مايو 2024.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي، تبدأ الدراسة بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة والخاصة عربي ولغات، يوم 30 سبتمبر 2023، عدا الدولية يتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا.

أول يوم دراسة للصفوف الأولي فقط

وقررت وزارة التربية والتعليم، تخصيص أول يوم دراسة في المدارس لتلاميذ الصفوف الأولى «الابتدائي، والإعدادي، والثانوي»، للتعرف على أماكنهم في الفصول والتوزيع وغيره، على أن يستكمل حضور باقي طلاب المدرسة في اليوم الثاني.

ومن جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، خطة دخول الطلاب المدارس لعدم حدوث تكدس، كما يلي.

- يوم الأحد 1-10 « للصف الأول الابتدائي - الصف الأول الإعدادي - الصف الأول الثانوي».

- يوم الاثنين 2-10 «الصف الثاني الابتدائي - الصف الثاني الإعدادي - الصف الثاني الثانوي» مع تواجد الصف الأول من كل مرحلة.

- يوم الثلاثاء 3-10 «الصف الثالث الابتدائي - الصف الثالث الإعدادي - الصف الثالث الثانوي» مع وجود الصفوف السابق ذكرها - يوم الأربعاء 4-10 «الصف الرابع الابتدائي» مع وجود الصفوف السابق ذكرها.

- يوم الخميس 5-10 «الصفين الخامس والسادس الابتدائي» مع وجود جميع الصفوف السابق ذكرها.