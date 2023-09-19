أماكن معرض أهلا مدارس بالجيزة 2023.. «سلع جيدة بأسعار مخفضة»

حددت محافظة الجيزة أماكن معرض أهلا مدارس في الجيزة 2023، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، لتوفير أدوات المدارس بأسعار مخفضة تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور، وتلبية احتياجات الأسر المصرية قبل العام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث تشهد الجيزة افتتاح 5 معارض رئيسية مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية.

وعن أماكن معرض أهلا مدارس بالجيزة 2023 فيُقام المعرض في فيصل والطالبية والعمرانية، والبدرشين، و6 أكتوبر، وإمبابة، وتستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل، وتوفر المعارض جميع المستلزمات من ملابس وزي مدرسي وكشاكيل وكراسات وأقلام وشنط وأحذية ومنتجات جلدية للطلاب بجميع مراحل التعليم المختلفة، علاوة على توفير السلع الغذائية من السكر والأرز والزيت بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30%.

أماكن معارض أهلا مدارس

ومن أماكن معرض أهلا مدارس بالجيزة 2023، «فيصل، بشارع فيصل أرض المطاحن بجوار البنك الأهلي، وفي إمبابة بحي شمال إمبابة أرض المطار، والبدرشين في مدينة البدرشين شارع بورسعيد، والعمرانية في الطالبية بنهاية شارع مستشفى الصدر».

وأوضحت محافظة الجيزة، أنّ المعارض تضم السلع الغذائية والألبان واللحوم البلدية الطازجة والمجمدة وغيرها، لرفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل، والتصدي لجشع بعض التجار وضبط الأسواق، تماشيًا مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل، والتأكيد على عرض السلع ذات الجودة المناسبة واستمرار توافرها بالمعارض لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، واستمرار المتابعة الدورية من جانب الأحياء والجهات المختصة خلال فترة تشغيل المعارض وتواجد السلع بالأسعار المناسبة.