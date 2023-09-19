محافظة القاهرة تستعد للعام الدراسي الجديد بـ18 إجراء.. حماية وتجهيزات

تواصل أجهزة محافظة القاهرة الإستعداد للعام الدراسى 2023-2024 الذى ينطلق نهاية الشهر الجارى ومن الإجراءات التى تتابعها محافظة القاهرة وفق تقرير لها قبل انطلاق العام الدراسى بالتنسيق مع مديرية التعليم والجهات المختصة ما يلي:

- توصيلات الإنترنت للمدارس الثانوى العام البالغ عددها 1289 مدرسة على مستوى المحافظة

- مراجعة حجرات السيرفر الموجودة بكل مدرسة للتأكد من العمل بكفاءة وانتظام

- التأكيد على المرور الميدانى لمديرى الإدارات التعليمية على مدار اليوم الدراسى لمتابعة سير العملية التعليمية

- العمل على توفير الكتب المدرسية قبل بدء الدراسة مع تسليمها للطلاب

- التأكد من جاهزية المقاعد وزجاج النوافذ داخل الفصول وأيضا صيانة دورات المياه

- العمل على تطهير الخزانات الخاصة بالمياة أعلى كل مدرسة من أجل الحفاظ على سلامة الجميع

إجراءات الحماية

- التأكد من عوامل الأمان والسلامة داخل المدارس قبل بدء الدراسة، ومتابعة حنفيات الحريق وكل وسائل الدفاع المدني

- العمل على سد أي عجز فى الأثاث والمقاعد المدرسية

- التركيز على نظافة الفصول

- إزالة أي تشوهات على جدران المدارس والعمل على طلائها

- زيادة المساحات الخضراء وتهذيب الأشجار داخل وأمام المدارس

- متابعة أعمال الإضاءة والإنارة داخل المدارس

- غلق أي فتحات بأعمدة الإنارة فى محيط المدارس وعدم السماح بوجود أي أسلاك خارجه منها من أجل سلامة الطلاب

- وضع بوسترات توعية بالوقاية من الفيروسات

تكثيف النظافة

- تكثيف النظافة بمحيط المدارس

- التنسيق بين الأحياء ومديرية تعليم القاهرة ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة والمرافق لإزالة أي مخلفات أو اشغالات وباعة جائلين بجوار المدارس

- منع التعدي نهائيا على الطلاب والرجوع إلى ولى الأمر حال وجود تجاوز

- التكفل بسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين