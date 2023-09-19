محافظة القاهرة تستعد للعام الدراسي الجديد بـ18 إجراء.. حماية وتجهيزات
كتب:
وائل فايز
07:10 ص | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
محافظة القاهرة
تواصل أجهزة محافظة القاهرة الإستعداد للعام الدراسى 2023-2024 الذى ينطلق نهاية الشهر الجارى ومن الإجراءات التى تتابعها محافظة القاهرة وفق تقرير لها قبل انطلاق العام الدراسى بالتنسيق مع مديرية التعليم والجهات المختصة ما يلي:
- توصيلات الإنترنت للمدارس الثانوى العام البالغ عددها 1289 مدرسة على مستوى المحافظة
- مراجعة حجرات السيرفر الموجودة بكل مدرسة للتأكد من العمل بكفاءة وانتظام
- التأكيد على المرور الميدانى لمديرى الإدارات التعليمية على مدار اليوم الدراسى لمتابعة سير العملية التعليمية
- العمل على توفير الكتب المدرسية قبل بدء الدراسة مع تسليمها للطلاب
- التأكد من جاهزية المقاعد وزجاج النوافذ داخل الفصول وأيضا صيانة دورات المياه
- العمل على تطهير الخزانات الخاصة بالمياة أعلى كل مدرسة من أجل الحفاظ على سلامة الجميع
إجراءات الحماية
- التأكد من عوامل الأمان والسلامة داخل المدارس قبل بدء الدراسة، ومتابعة حنفيات الحريق وكل وسائل الدفاع المدني
- العمل على سد أي عجز فى الأثاث والمقاعد المدرسية
- التركيز على نظافة الفصول
- إزالة أي تشوهات على جدران المدارس والعمل على طلائها
- زيادة المساحات الخضراء وتهذيب الأشجار داخل وأمام المدارس
- متابعة أعمال الإضاءة والإنارة داخل المدارس
- غلق أي فتحات بأعمدة الإنارة فى محيط المدارس وعدم السماح بوجود أي أسلاك خارجه منها من أجل سلامة الطلاب
- وضع بوسترات توعية بالوقاية من الفيروسات
تكثيف النظافة
- تكثيف النظافة بمحيط المدارس
- التنسيق بين الأحياء ومديرية تعليم القاهرة ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة والمرافق لإزالة أي مخلفات أو اشغالات وباعة جائلين بجوار المدارس
- منع التعدي نهائيا على الطلاب والرجوع إلى ولى الأمر حال وجود تجاوز
- التكفل بسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين