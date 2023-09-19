كلية العلوم بجامعة أسيوط تطرح برنامج الكيمياء الصناعية التطبيقية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ أن كلية العلوم ستطرح هذا العام برنامج «الكيمياء الصناعية التطبيقية»، والذي يجمع بين العلوم التطبيقية، والهندسة الكيميائية، والعلوم البيئية.

الجمع بين الجانبين النظري والعملي

واستعرض رئيس جامعة أسيوط؛ تقريراً مقدمًا من الدكتور عبدالحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم بالجامعة، والمتضمن: تقديم قسم الكيمياء بالكلية لبرنامج الكيمياء الصناعية التطبيقية، والذي يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي في دراسته، وبدأ الدراسة به عام 2014 ، ويقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتي؛ العلوم، والرياضة.

التأهيل لسوق العمل

وأكد «المنشاوي» أن كلية العلوم؛ تطرح عددًا من البرامج الخاصة والمتميزة، والتي تقدم نظماً متطورة وجديدة في التعليم، وتغطي كافة مجالات العلوم المتشعبة، لافتاً إلى أن ذلك يصب في مصلحة العملية التعليمية، ويسهم في تقديم خريج مزود بالمهارات، والعلوم التي تؤهله لسوق العمل، مثمناً على الدور الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس، ومعاونوهم بكافة أقسام كلية العلوم ؛ في تطوير تلك البرامج، واستحداث المزيد منها.

تفاصيل البرنامج

ومن جانبه، أضاف الدكتور عبد الحميد أبوسحلي، أن برنامج الكيمياء الصناعية التطبيقية ،يتضمن: مقررات الكيمياء الأساسية، والتطبيقية؛ في المجالات الصناعية، والتي يقوم بتدريسها أساتذة الكلية، وخبراء منتدبون من الشركات الصناعية، كما يتضمن البرنامج: تدريس مقررات حول: صناعة تكرير البترول، وصناعة البتروكيماويات، وصناعة الأسمنت؛ بجميع مراحلها، ومكوناتها، وصناعة الأصباغ، والتخمرات الصناعية، وصناعة العطور، والكريمات، بالإضافة إلى صناعة الزجاج، والورق، والزيوت .