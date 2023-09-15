أماكن شاغرة في جامعة أسيوط الأهلية 2023.. تعرف عليها

أعلنت جامعة أسيوط الأهلية 2023 عن وجود أماكن شاغرة ببعض الكليات، للطلاب الراغبين الالتحاق بالجامعة من حملة شهادة الثانوية العامة 2023، والثانوية الأزهرية، وما يعادلها من الشهادات.

كليات خالية في جامعة أسيوط الأهلية 2023

وبحسب البيان الصحفي لجامعة أسيوط الأهلية 2023، إن الأماكن الشاغرة في كليات الآتية

-كلية الهندسة

-كلية العلوم المالية والإدارية برنامج الدراسة باللغة الانجليزية.

-كلية الألسن واللغات التطبيقية

موعد التقدم للكليات الشاغرة في جامعة أسيوط الأهلية

وأوضحت الجامعة بان التقديم متاح حتي يوم 30/9/2023 أو لحين اكتمال الإعدادية، وعلى من يرغب التوجه لمقر الجامعة في مدينة أسيوط الجديدة.

وفي سياق متصل طالبت جامعة أسيوط الأهلية طلاب المستوى الثاني لكليات الجامعة الأهلية التوجه الأحد الموافق 17/7/2023 لدفع المصروفات الدراسية والرسوم الإدارية حتى الخميس 28/9/2023.

على أن يقوم الطالب بدفع 50% من المصروفات الدراسية + المصروفات الإدارية

-كلية الطب 90.000 ألف جنيه

-كلية طب الأسنان 75.000 ألف جنيه

-كلية الصيدلة 55.000 ألف جنيه

-كلية الهندسة 45.000 ألف جنيه

-كلية الحاسبات 40.000 ألف جنيه

-كلية العلوم الإدارية 35.000 ألف جنيه

-كلية الألسن 30.000 ألف جنيه