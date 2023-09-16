ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات لكليات ومعاهد جامعة أسيوط، للحاصلين على الثانوية بالأقسام العلمية والأدبية، الدور الأول والثاني، بعدما أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسميا.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات لكليات ومعاهد جامعة أسيوط

وجاءت نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات لكليات ومعاهد جامعة أسيوط كما يلي:

الشعبة العلمية

آداب أسيوط 247 درجة

حقوق انتساب موجه 246 درجة

آداب انتساب موجه 243 درجة

تربية أسيوط رياضية 243 درجة

خدمة اجتماعية أسيوط 236 درجة

فني ري ومساحة أسيوط 235 درجة

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 233.5 درجة

الفني التجاري بأسيوط: 230.5 درجة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة التكنولوجية 229 درجة

معهد عالي تعاون وإرشاد زراعي بأسيوط 227 درجة

الكلية التكنولوجية الألمانية 226.5 درجة

تربية نوعية فنية 225 درجة

تربية نوعية موسيقى 220 درجة

الشعبة الأدبية

الفني التجاري بأسيوط 234 درجة

تربية رياضية أسيوط بنين 222.5 درجة

تربية رياضية أسيوط بنات 212.5 درجة

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد

وعقب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، تتضمن الأوراق المطلوبة لكليات ومعاهد جامعة أسيوط، التي يقوم الطالب بتجهيزها للالتحاق بالكليات والمعاهد عقب إعلان النتيجة والتي تشمل:

أصل شهادة الثانوية العامة وصور ضوئية منها

أصل شهادة الميلاد المميكنة وصور ضوئية منها

صور من بطاقة الترشيح

صور شخصية للطالب

استمارة 2 جند أو6 جند من منطقة التجنيد التابع لها الطالب

دفع المصروفات المخصصة عن طريق خدمة فوري

إجراء الكشف الطبي في المواعيد المحددة لكل كلية