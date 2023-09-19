مرض غامض ينتشر في بلد إفريقي.. أودى بحياة 7 أشخاص

«قيء وإسهال» عرضان بارزان لمرض غامض تسبب في وفاة ما يقرب من 7 أشخاص، ونقل ما يقرب من 59 آخرين إلى مستشفى مدينة بواكيه وسط كوت ديفوار، وفقا لما ذكرته «سكاي نيوز» نقلا عن مصادر طبية ومحلية بوكالة «فرانس برس»، والتي أكدت وفاة هذا العدد بسبب المرض منهم 5 فارقوا الحياة في المستشفى الجامعي، وآخران في قرية نيانجبان جنوبي المدينة.

ما قصة المرض الغامض؟

وكشف المستشفى تفاصيل متعلقة بالمصابين بالمرض الغامض، إذ أوضحت تلقي ما يقرب من 59 شخصا العلاج داخل المستشفى، أغلبهم أطفال وبعض المراهقين، وحتى الآن لم يعرف نوع ذلك المرض أو مصدره، لكن تم الإبلاغ أن من أبرز أعراضه القيء والإسهال.

وعن أعمار الذين ماتوا فقد تراوحت ما بين 5 إلى 12 عاما، بحسب ما كشف إيمانويل كوامي نغيسان، عمدة قرية نيانجبان، لافتا أن نحو 50 شخصا نقلوا إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، وقد رجح العديد من السكان أن المرض سببه أطباق مطهية من ذرة ملوثة ببكتيريا ما.

تعليق والدة طفل متوفى

ومن بين ضحايا المرض الغامض طفل عمره 3 سنوات، والذي كشفت والدته زيتانيك أموين ياو، أن ابنها أصيب بإعياء بعد أن اشترت طعام عبارة عن طبق ذرة وأعطته إياه، متابعة بعد أن تناول طفلها الطعام أصيب بإسهال: «بدأ يتقيأ عندما أعطيته الدواء الذي أعطوني إياه في مستشفى جيبونوان، ثم عدنا إلى المستشفى وطلبوا منا الذهاب إلى المستشفى الجامعي في بواكيه حيث توفي».

ولم تكن تلك الأم وحدها من حزنت على ابنها؛ فقد فقدت أغنيس آيا كونان أيضا ابنتها، لكنها ترفض تحميل مسؤولية وفاتها للطعام أو بائعه: «بقية أطفالها تناولوا نفس الطعام يوم الأحد ولم يصبهم أي مكروه».

مرض غامض في ساحل العاج

وفي فبراير الماضي، انتشر مرض غامض أيضا في ساحل العاج، أودى بحياة 20 شخصا معظمهم من الأطفال، وذكرت مصادر محلية أن مرضا غامضا تفشى في قرية وسط ساحل العاج منذ نهاية عام 2022، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» نقلا عن وكالة «فرانس 24».

ووقتها قال بول كواسيه، رئيس جمعية الشباب في قرية كبو-كانكرو الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومترا من مدينة بواكيه، إن الحصيلة كانت 12 وفاة حتى 26 يناير، لكنها زادت نهاية فبراير، إذ قضى 20 شخصا بينهم اثنان من البالغين، وهما سيدتان تبلغان 60 و70 عاما، وتوفيتا في مستشفى في بواكيه بعد أن ظهرت عليهما نفس الأعراض.