مرض غامض في كندا يصيب الشباب والمسنين.. شلل وهلوسة وفقدان ذاكرة

بعد أن أعلنت ولاية نيو برونزويك في كندا، خلال الساعات القليلة الماضية، عن إصابة نحو 200 شخص بمرض دماغي غامض جعلهم يفقدون الحركة، تستعرض «الوطن» أبرز أعراض ذلك المرض الذي يصيب البشر المتراوح أعمارهم ما بين الـ18 و84 عاما.

أعراض المرض الغامض الذي أصاب 200 شخص في كندا

ظهر مرض دماغي غامض في كندا لدى 200 حالة إصابة تعود لعام 2015، يعانون من عدة أعراض مختلفة، ووفقا لصحيفة «نيويوركر بوس» الكندية، أشارت التقارير الطبية إلى أن أعراض المرض الغامض تتركز في الخرف، والهلوسة ومشكلات لدى الرؤية مما تتسبب فى صعوبة القراءة والكتابة، بالإضافة إلى فقدان الذاكرة والحركات غير الطبيعية والشلل وأعراض عصبية أخرى مثل الضغط النفسي.

ومن جهة أخرى، وصل للسلطات الصحية الكندية بلاغ بإصابة 48 حالة منذ عام 2015، وطلب الدكتور أليير ماريرو، طبيب الأعصاب، بأحد المستشفيات بكندا من المسؤولين الطبيين ومدير الصحة العامة الفيدرالي في ولاية نيو برونزويك، بضرورة لفت الدولة إلى العدد المتزايد من الشباب المصابين بالمرض خلال الفترة المقبلة.

لا أحد يعرف سبب أو منشأ المرض

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، قال ماريرو «لا أحد يعرف سبب أو منشأ المرض، مع وجود احتمالات بأن يكون سبب انتشار المرض بين البشر يعود إلى التلوث الناتج عن الطحالب الخضراء المزرقة من كل مصادر المياه، بالإضافة إلى تعرض المصاب لمبيد الأعشاب جليفوسات الذي يساعد على نمو الطحالب».