في ذكرى رحيله.. الفنان جميل راتب يكشف سر احتفاظه بصداقة زوجته بعد انفصالهما

تحل اليوم الذكرى الخامسة لرحيل الفنان جميل راتب، الذي فارق الحياة في 19 سبتمبر عام 2018، تاركا لنا رصيد لا ينسى من الأعمال الفنية المحفورة في وجدان جمهور الفن المصري.

واحتفظ هذا الفنان صاحب التجارب العالمية بصورة النجم البارع في انتزاع إعجاب جمهوره كلما وقف في مواجهة الكامير.. سوا بتمثيله أو عبر تصريحاته، خاصة حين قال إن نقطة ضعفه الحقيقية كانت حبه لزوجته مونيكا مونتيفير، والتي جمعه بها قصة حب كبيرة لم ينل منها انفصالهما.

سر العلاقة بين جميل راتب وزوجته

قال جميل راتب في تصريحات سابقة لـ «الوطن»: «قلبى لم يعشق سوى السيدة مونيكا مونتيفير، التى عشت معها 15 عاماً، ثم انفصلنا فى سلام تام، ولكن ظللنا أصدقاء، وبعدها لم أفكر فى الزواج، وعشت من أجل الفن».

وعن فكرة عدم إنجابه قال: «لم أستطع الإنجاب خوفاً من عدم استطاعتى تأدية الواجب تجاه ابنى أو ابنتى، ورغم ذلك فأنا لم أفكر فى تبنى طفل، وهانى مدير أعمالى من أقرب الأشخاص لى، وأعتبر أبناءه أحفادى».

رحيل جميل راتب

تعرض الفنان جميل راتب لوعكة صحية شديدة قبل 5 سنوات، دخول على اثرها إلى إحدى المستشفيات، ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك.