منظمات إغاثة: 14 مليون طفل سوداني بحاجة للمساعدة الإنسانية

أكد مسؤولو هيئات إغاثية كبرى، اليوم الثلاثاء، أن المجتمع الدولي ليس لديه أي عذر، لتأخره في تخفيف معاناة سكان السودان، الذين وقعوا ضحية النزاع الدائر بين الجيش والتدخل السريع، منذ 4 أشهر.

وأضاف رؤساء هيئات تابعة للأمم المتحدة وأخرى خيرية، مثل «سايف ذا تشيلدرن» Save the Children و«كير» «CARE»: «نداءاتنا الإنسانية يمكن أن تساعد نحو 19 مليون شخص في السودان والدول المجاورة»، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالات.

ومع ذلك، جرى تمويل النداءين اللذين أطلقناهما بنسبة تزيد قليلًا على 27%. هناك حاجة لتغيير هذا الوضع.

وحث الموقعون على النداء أيضًا الجيش السوداني والدعم السريع، التي أدخلت البلاد في حرب أهلية بأن تتوقف «فورًا» عن القتال، مؤكدين أن العديد من الانتهاكات التي ارتكبها طرفي القتال تصل إلى جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.

4 ملايين شخص فروا من القتال

وذكَّر الموقعون بأن أكثر من 14 مليون طفل بحاجة للمساعدة الإنسانية، وأن أكثر من 4 ملايين شخص فروا من القتال، وما زالوا نازحين داخل البلاد أو لاجئين في دول الجوار.

وأضافوا: «الوقت ينفد ليزرع الفلاحون المحاصيل التي سيحصلون منها على غذائهم وغذاء جيرانهم، والإمدادات الطبية نادرة، الحالة تتجه نحو وضع لا يمكن السيطرة عليه»، لكنهم وعدوا بمواصلة «الضغط من أجل الوصول إلى جميع الأشخاص وفي جميع مناطق السودان، لتقديم الإمدادات الإنسانية والخدمات الأساسية لهم».