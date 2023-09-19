رئيس جامعة الزقازيق يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

عقد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق اجتماعا بمديري الكليات للوقوف علي مدي جاهزيتها لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2023 -2024 المقرر انطلاقه نهاية شهر سبتمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة، وعميد كلية التجارة ومديري الكليات بالجامعة، وولاء السيد أمين قائم بأعمال مدير الإدارة العامة للشئون الهندسية وناصر أحمد مدير عام الخدمات الإدارية بالجامعة.

الاستعداد لبدء الدراسة في العام الجديد

ووجه رئيس جامعة الزقازيق بضرورة الانتهاء من الاستعداد لبدء الدراسة، واتخاذ الجامعة كافة التجهيزات اللازمة، للعام الجامعى الجديد.

متابعة أعمال الصيانة

كما أكد رئيس الجامعة أهمية متابعة أعمال الصيانة والوقوف على مدي الجاهزية لاستقبال الطلاب والانتهاء من كافه الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية، ومتابعة أعمال النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي من المباني والمنشآت والقاعات الدراسية، فى ضوء استعدادات الجامعة للاحتفال باليوبيل الذهبى لإنشاء الجامعة والعام الجامعى الجديد.