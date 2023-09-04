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جامعة الزقازيق تطلق قافلة بيطرية لقرية بالشرقية لتعزيز الثروة الحيوانية

كتب:

ياسمين عزت
10:23 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
قافلة طبية ارشيفية

قافلة طبية ارشيفية

نظمت كلية الطب البيطري قافلة بيطرية لقرية حسن بيه مركز بلبيس بالشرقية، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع، وتنمية البيئة وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسي لتنمية البيئة، برعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة.

ونفّذت القافلة تحت إشراف نصر عبدالوهاب محمد، عميد الكلية، وعصمت إبراهيم السعيد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم لماح عبدالسميع، مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطري التعليمي بقيادة حسين عبداللطيف مدير المستشفى البيطري، ومحمد عبدالله غنيمي، وإبراهيم الشبراوى علي.

الكشف على الطيور والحيوانات

كما كشفت القافلة على 246 حالة حيوانات، و2672 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجانًا، في إطار مساهمة الجامعة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، والتخفيف عن المواطن الشرقاوي، والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثورة الحيوانية.

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بقلم ياسمين عزت