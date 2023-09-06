جامعة الزقازيق تفوز بالمركز الأول في مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال

حصلت جامعة الزقازيق على المركز الأول بمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال 2023 على مستوى 38 جامعة حكومية وخاصة، والتي نظمتها الأكاديمية البحرية للعلوم بمدينة العلمين برعاية خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال 2023

وتقدم خالد الدرندلي رئيس الجامعة بخالص التهنئة لفريقي جامعة الزقازيق المشاركين بالمسابقة والمشرفين على هذا الإنجاز المتميز، مؤكدا أن هذا الفوز الذي أحرزته الجامعة هو نتاج جهود لإدارة الجامعة وسعيها لربط مخرجات التعليم والتعلم بسوق العمل، ما يهدف إلى المساهمة في نشر فكر العمل الحر ونشاط ريادة الأعمال ما يساهم في تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة 2020.

رالي لريادة الأعمال

وجاءت مشاركة الجامعة بمسابقة رالي ريادة الأعمال هذا العام تحت إشراف محمد متولي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، كما أشرف على الفريقين المشاركين بالمسابقة كل من أكمل الكيلاني، وهالة فاروق.

جدير بالذكر أن الفريقين المشاركين ويمثلان جامعة الزقازيق بالمسابقة من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات، إذ يتكون الفريق الفائز بالمركز الأول بالمسابقة من الطالبين: إبراهيم أنور السادات إبراهيم علي، وأبانوب فكري بدير جندي ميخائيل، والذي حصل على 70 ألف جنيه قيمة جائزة المركز الأول بمسابقة رالي ريادة الأعمال، بينما يتكون فريق الجامعة الآخر من الطالبين: جمال محمد عبده محمد عبده، ورانا رمضان توفيق أحمد سعد ، والذى حصل على جائزة تشجيعية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.