جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة الزقازيق 2023.. ينتهي 12 أكتوبر المقبل

يواصل طلاب الجامعات الجدد بمحافظة الشرقية، استكمال إجراءات الالتحاق بالكليات التي تم ترشيحهم لها، تزامنا مع إعلان جدول مواعيد الكشف الطبي بجامعة الزقازيق 2023، والمقرر أن يستمر حتى 12 أكتوبر المقبل.

جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة الزقازيق 2023

وأكدت جامعة الزقازيق أنه يمكن للطلاب والطالبات الجدد، حجز موعد الكشف الطبي بجامعة الزقازيق 2023، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

وأعلنت الجامعة أن توقيع الكشف الطبي للطلاب الجدد سيكون وفقا لمواعيد محددة، حيث من المقرر استكمال الكشف الطبي على الطلاب المتقدمين لعدد من الكليات حتى 12 أكتوبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من الكشف في عدة كليات خلال الأيام الماضية وذلك على النحو التالي:

من يوم 10 حتى 14 سبتمبر للكليات التالية:

- علوم ذوي احتياجات خاصة

- علوم

- علوم أرض

- اقتصاد وإحصاء

- علوم ملاحة

- ألسن

- إعلام

من 17 إلى 21 سبتمبر الكليات التالية

- تربية

- رياض أطفال

- فنون تطبيقية

- تكنولوجيا العلوم الصحية

من يوم 24 إلى 28 سبتمبر الكليات التالية:

- معهد تمريض

- تمريض

- خدمة اجتماعية

- سياحة وفنادق

- تعليم صناعي

من يوم 1 إلى 5 أكتوبر الكليات التالية:

- آداب

- حقوق

- تجارة

من يوم 8 إلى 12 أكتوبر للمتغيبين عن الكشف الطبي في المواعيد السابقة.

خطوات تسجيل الكشف الطبي جامعة الزقازيق 2023

ووفقا لبيان صادر عن جامعة الزقازيق، يتطلب التسجيل في الكشف الطبي، أن يقوم الطالب بملء نموذج الكشف الطبي من الموقع الإلكتروني بجامعة الزقازيق، بتاريخ الكشف ورقم المسلسل، مع الالتزام بوضع صورة شخصية أعلى يسار الاستمارة، ثم يتوجه الطالب إلى مستشفى الطلبة لإجراء الكشف الطبي.