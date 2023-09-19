وزير العمل: حريصون على تأهيل الشباب لمهن المستقبل

أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الوزارة تفتح ذراعيها للتعاون مع جميع شركاء التنمية في الداخل والخارج لتحقيق الأهداف المُشتركة، وأن ملف التدريب المهني وتأهيل الشباب على مِهن المُستقبل، أو التي يحتاجها سوق العمل هدف رئيسي من أهداف الدولة، مستشهدا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية مهارات الشباب، وربط عمليه تعليمه وتدريبه باحتياجات سوق العمل.

تعليم الطلاب مهن اللغات والميكانيكا

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في زيارته لمعهد السالزيان «دون بوسكو» الإيطالي، والمختص بتعليم الطلاب والمتدربين على مهن منها اللغات، والميكانيكا بجميع أنواعها، والكهرباء والكمبيوتر، وذلك بحضور الوكيل الإقليمي للشرق الأوسط للمعهد بيترو بيانكي، وآخرون.

مهن يحتاجها سوق العمل

وأضاف الوزير أن العلاقة التاريخية في كل المجالات التي تربط بين مصر وإيطاليا، وتحرص القيادة السياسية في البلدين على ترسيخها تُحتم علينا أن نتخذ منها طريقا جديدا نحو المزيد من العمل المشترك مع معهد السالزيان دون بوسكو بالقاهرة الذي تأسس عام 1926، ليقوم بدوره في التدريب والتعليم، على مهن يحتاجها سوق العمل.