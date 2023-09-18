سعر عداد الكهرباء الكارت 2023.. 5 مستندات مطلوبة للتقديم

جاءت فكرة طرح العدادات مسبقة الدفع عن طريق كارت الشحن، للحد من سرقة التيار الكهربائي، وتفاديا لأخطاء الفواتير، وخلال السطور التالية، تجيب «الوطن» عن سعر عداد الكهرباء الكارت 2023، حسب ما كشف قسم الاشتراكات في الشؤون التجارية بهندسة كهرباء بدر، بقطاع السادات عبر صفحته الرسمية بفيس بوك.

سعر عداد الكهرباء الكارت 2023

ووفقًا لوزارة الكهرباء والطاقة، جاء سعر عداد الكهرباء الكارت 2023، كما يلي.

1- سجل سعر عداد الكهرباء الكارت 2023، الأحادي للشقة 1050 جنيها، إضافة لـ100 جنيه شحن بداخل الكارت، وعلى المتقدم دفع قيمة 285 جنيها للضريبة والرسوم.

2- سجل عداد الكهرباء 2023، الثنائي للشقة مبلغ 1700 جنيه مع ضريبة بقيمة 285 جنيها، وشحن الكارت بـ100 جنيه.

3- سجل الكارت المحول 1935 جنيها، داخل شحن بـ100 جنيه، ودفع ضريبة لتشمل 285 جنيها.

الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد الكهرباء الكارت 2023

1- صورة من البطاقة الشخصية.

2- صورة معتمدة من ملكية الشقة أو المنزل أو الوحدة التجارية.

3- صورة من مقايسات العداد، ومعها الموافقة من الحي أنّ هذه الوحدة قانونية.

4- الملف الضريبي حالة أنّ الوحدة تجارية.

5- صورة من فاتورة الكهرباء أو إيصال الكهرباء أو المياه.