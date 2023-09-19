رئيس نقابة الغزل والنسيج: نثق في قيادة السيسي لمسيرة المشروع الوطني

أعلن عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، والأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بالشرقية، باسم مليون ومئتي ألف عامل بالغزل والنسيج في جميع القطاعات، تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

تحديات الدولة المصرية

وأكد «إبراهيم»، في بيان له، أنّ الدولة المصرية شهدت العديد من التحديات خلال الـ10 سنوات السابقة في جميع القطاعات بشكل عام، التي قادھا الرئیس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لھا الدولة المصرية في تاریخھا المعاصر، ورغم ذلك، نجح الرئيس السيسي بقيادته الحكيمة في العبور بها لبر الأمان.

‎وأوضح مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، في بيان صحفي اليوم، أنّ تكاتف الشعب ساعد في القضاء على الإرھاب وتحقیق الأمن والاستقرار، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا وعلى رأسھا إعادة مصر إلى مكانتھا الطبیعیة أمام العالم، وأكد أنه يجب على الجميع دعم الرئيس السيسي، لاستكمال بناء الجمھوریة الجدیدة وتوفیر حیاة كریمة للمصریین مع الحفاظ على المقدرات الوطنیة، ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه.

ميلاد جمهورية جديدة

‎وقال إبراهيم إنّ الرئيس السيسي، تولى رئاسة الدولة المصرية في وقت حرج، كانت الدولة تقريبًا بلا بنية تحتية وتعاني من الضياع، إضافة لإرث كبير على مدار العصور السابقة، والآن نشهد ميلاد جمهورية جديدة في مختلف المجالات والقطاعات على مستوى الجمهورية.