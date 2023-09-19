رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات: تحسن تنافسية مصر دوليا في عهد السيسي

قال محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بالصناعة منذ اليوم الأول من توليه الرئاسة باعتباره قاطرة لتقدم الدولة، مشيرًا إلى أنّ الجمارك هي البوابة الأولى للقطاع الاقتصادي ككل، ويسعى وزير المالية أن يجعلها بوابة عبور وليست أماكن لتخزين البضائع، وبالتالي فقد تحسنت تنافسية مصر دوليا.

الاتحاد يضم 19 غرفة صناعية

وأضاف في حواره عبر قناة «إكسترا لايف»، على هامش مشاركته في الحوار الوطني، أن الاتحاد لديه 19 غرفة صناعية في كل المجالات تعمل جنبا إلى جنب من أجل تنمية المجتمع عبر الاهتمام بالعنصر البشري والعمالة.

تحول مصر إلى الرقمنة

وتابع رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات: «نشارك منذ زمن في وضع كل القوانين عبر الإبداء بآرائنا فيها وغالبا يؤخذ بآرائنا، ولكن هناك متغيرات كثيرة يشهدها العالم مثل التجارة إلكترونية التي تضيع على الدولة ضرائب كثيرة، وبالتالي كان لا بد من إصدار قانون مكمل للضرائب، كما أن وزير المالية استحدث نظما بالتوجيه الرئاسي بأن تتحول مصر إلى الرقمنة في كل القطاعات، فالتقط الأمر وبدأ بالضرائب ثم نظام الإفراج المسبق للشحنات في الجمارك».