عضو بـ«النواب»: انتخابات الرئاسة المقبلة خطوة لاستكمال المكتسبات والإنجازات

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الحوار الوطني قدم الكثير من المخرجات الثرية التي أضافت للمجتمع، فضلا عن دعم وتعزيز الحراك السياسي والعمل الحزبي، موضحة أن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية اليوم الثلاثاء، وما تضمنه من توصيات يمثل رؤية توافقية تسهم في تعزيز المساحات المشتركة بين مختلف الأطياف المكونة للمجتمع المصري.

مصر تخطو بخطى واثقة نحو الجمهورية الجديدة

وأضافت أن الدولة المصرية ماضية بخطى واثقة في ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، وقواعدها القائمة على احترام الدستور والقانون وتوسيع نطاق المشاركة، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمثابة استحقاق دستوري مهم، لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، بما يتواكب مع ما يحرزه الوطن من نهضة تنموية غير مسبوقة على مختلف الأصعدة، فالانتخابات الرئاسية ليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة، وإنما خطوة لاستكمال المكتسبات التي حققها المصريون خلال العقد الأخير.

دعم الحياة السياسية المصرية

وأعربت عضو مجلس النواب عن كامل دعمها وتأييدها لتوصيات الحوار الوطني، التي جرى رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن دعم الحياة السياسية المصرية، الأمر الذي بات ضرورة بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه، مضيفة أنه ينبغي على صعيد متوازي الاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين .