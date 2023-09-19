استقرت المخرجة منال الصيفي على موعد ومكان عزاء زوجها الفنان أشرف مصيلحي، الذي رحل عن عالمنا أول أمس بعد صراع مع المرض.

موعد ومكان عزاء الفنان أشرف مصيلحي

وأكدت منال الصيفي في تصريح لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يقام عزاء الفنان أشرف مصيلحي اليوم 19 سبتمبر بعد صلاة المغرب، في مسجد المشير طنطاوي بقاعة الروضة.

وفاة الفنان أشرف مصيلحي

وتصدر الفنان الراحل أشرف مصيلحي محركات البحث على «جوجل» أمس، والذي شيعت جنازته إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة على طريق العين السخنة، إذ توفي أول أمس بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وصية الفنان أشرف مصيلحي

وعن وصية أشرف مصيلحي، قالت زوجته: «وصيته كانت الأولاد، وكان أب عظيم ومحبوب وابن ناس ومحترم، ووصاني على الولدين والبنتين إني أخد بالي منهم».

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: «الكانسر اللي كان عند أشرف شرس جدا، وكنا عارفين إنه هيرجع، وفعلا خف منه وبعدين رجع تاني، وربنا ريحه لأنه كان تعبان جدا في أيامه الأخيرة، وإحنا كمان بنتضايق لأنه طول عمره رياضي وصحي وكان بيصلي ومش بيسيب فرض وربنا كان عاوزه ياخده أبيض»، متابعة: «مفيش حد مكانش بيسأل عليه والناس كلها كانت بتحبه».