حكاية زهرة سحرية أنهت أزمات ليونيل ميسي.. سعرها 10 جنيه إسترليني

قد يبدو للجميع أن نجوم الكرة يلجأون إلى علاجات باهظة الثمن، في حالة المعاناة من أي أزمة صحية، لكن ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم 7 مرات، والذي يعد ضمن أغنى اللاعبين، لجأ إلى علاج لا يزيد سعره عن 10 جنيه إسترليني، من أجل التخلص من أزمة ألمت به، في وقت سابق.

كيف أنهى ليونيل ميسي أزماته؟

ليونيل ميسي كان يعاني من الإصابات التي لازمته في فترة ليست قليلة بداية مسيرته الكروية، قبل أن يستعين بالطبيب جوليانو بوسر، الذي غير حياة البرغوث الأرجنتيني بالكامل، من أجل إنقاذ مسيرته التي كادت تنتهي بسبب الإصابات وأشياء أخرى.

عملية الإنقاذ بدأت من تغيير نظامه الغذائي بالكامل، ومنع تناول جميع أنواع الدقيق، إلى جانب منع تناول الكحوليات ومنتجات الألبان والأبقار، أو تناول لحم الخنزير، على أن يكون نظامه الغذائي معتمد بشكل كامل على الخضروات وبعض أنواع الفواكه، وذلك خلال الفترة بين 2013 وحتى 2018.

طبيب ليونيل ميسي أيضًا كان يعمل على تقليل المشاعر السلبية التي يشعر بها البرغوث الأرجنتيني، أعقاب كل خسارة أو هجوم جماهيري، إلى جانب الضغط الذي كان يقع عليه بسبب تحمله مسؤولية نتائج الفريق بالكامل، لذلك قرر الاستعانة بزهرة سحرية تسمى «باخ».

تقليل المشاعر السلبية

زهرة «باخ» تعمل على تقليل المشاعر السلبية، من خلال استهداف بعض الأجزاء في المخ، ولا حرج في ذلك، إذ استخدمها عدد من المشاهير للسبب ذاته، وعلى رأسهم جنيفر أنيستون، وإيما واتسون، والعجيب أن سعرها لا يتخطى 10 جنيه إسترليني، بحسب ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ليونيل ميسي في الوقت الحالي لا يبدو أنه يلتزم بالنظام الغذائي المذكور سلفًا، إذ يظهر أثناء تناوله البيتزا واللحوم إلى جانب السوشي، وعدد من الأكلات غير المعتاد تناولها من قبل الرياضيين.