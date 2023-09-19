وزارة الشباب تنقل ورش «مهنتك.. حرفتك» للإسكندرية وأسيوط 

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، فعاليات سلسلة الورش الحرفية، والتي نفذتها ضمن مبادرة «مهنتك.. حرفتك»، على مستوى المحافظات.

ورشة لـ الكوروشيه بمركز شباب المنتزة

بدأت السلسلة بتنفيذ ورشة الكوروشيه بمركز شباب المنتزة بمحافظة الإسكندرية، تم فيها تدريب 15 فتاة على خيوط الكروشيه وأنواع الغرز وكيفية تصميم منتج.

وفي محافظة أسيوط تم تنفيذ ورشة صناعة المنظفات والعطور لعضوات نادي الفتاة بمركز شباب ساحل سليم.

ورش تدريب على الأركيت بكفر الشيخ

في حين تستمر فعاليات ورشة الجلود بمركز شباب شوبر بمحافظة الغربية، حيث يتم فيها التدريب على قص باترونات شنط بالجلد المصبوغ مع دق وحفر وتلوين بعض القطع وخياطتها، كما تستمر فعاليات ورشة الأركيت بمركز شباب الصافية بمحافظة كفر الشيخ.

ويأتي ذلك في إطار دعم وزارة الشباب والرياضة لأندية الفتاة والمرأة بـ مراكز الشباب بالمحافظات من أجل دعم المرأة والعمل على التمكين الاقتصادي لها، حيث تقوم بإعداد العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة داخل مراكز الشباب.