إقامة معارض في مراكز الشباب لتسويق منتجات أصحاب الحرف اليدوية والتراثية

أكدت وزارة الشباب والرياضة، فتح مراكز الشباب لإقامة معارض بها لأصحاب الحرف التراثية والمصنوعات اليدوية، بهدف مساعدة الشباب والفتيات لتسويق منتجاتهم.

خطة تمكين الشباب والمرأة اقتصاديا

وقالت «الشباب والرياضة»، في بيان لها اليوم، إن الإدارة المركزية للمبادرات التابعة للوزارة، قررت فتح مراكز الشباب لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم مجانا.

وأضاف البيان، أن الوزراة تنتهج خطة لـ تمكين الشباب والمرأة اقتصاديا، من خلال عدد من الوسائل، من بينها المبادرات الشبابية، وإقامة المعارض، وخلق فرص عمل مناسبة لهم ولذوي الهمم.

وأشار البيان، إلى أن خطة الوزارة لتمكين الشباب تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة قيام الوزارة بتبني آليات مبتكرة، لنشر ثقافة العمل الحر ومساهمة الوزارة في خفض معدلات البطالة، من خلال فتح مراكز الشباب لتسويق منتجات الشباب أصحاب المنتجات اليدوية والتراثيه، وذلك لإقبال مجموعة كبيرة من الشباب على تبني مشروعات خاصة بهم، لتحقيق دخل مناسب يمثل دعما كبيرا لقطاع المنتجات اليدوية والحرفية.

إقامة 28 معرضا

يذكر، أن وزارة الشباب والرياضة نفذت 28 معرضا بمراكز الشباب خلال الفترة من 1 يوليو حتى 13 أغسطس 2023، بمحافظات (الجيزة - أسيوط - الوادي الجديد - شمال سيناء - أسوان - بني سويف - جنوب سيناء - البحر الأحمر - بورسعيد - الدقهلية)، بمشاركة 304 عارضين وعارضات من أصحاب المشروعات.