«تعليم البحيرة»: افتتاح معرض «أهلا مدرستي» بمدرسة دمنهور الزراعية قريبا

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على جهود الدولة المصرية لدعم التعليم الفني، لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المدربة لسوق العمل، وذلك خلال رئاسته للاجتماع الموسع الذي عقده مع مديري الإدارات النوعية، لبحث استعدادات وتجهيزات المدارس الفنية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

تنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بالعام الدراسي الجديد

وشدد وكيل تعليم البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة للمدارس للتأكد من الالتزام بتنفيذ كافة القرارات الوزارية والضوابط الخاصة باستقبال العام الدراسي، وتحقيق الانضباط الإداري وجاهزية المدارس، مع مراجعة كافة شروط الأمان والسلامة بالمدارس.

وأكد «الديب» أهمية دفع وزيادة الإنتاج والعمل وتفعيل القرارات الخاصة بمنح فرص لجميع طلاب التعليم المزدوج وتدريبهم فعليا بالمصانع وتطوير مشروع رأس المال بالمدارس الفنية بالتوازي جنبا إلى جنب مع العملية التعليمية.

تجهيز معرض أهلا مدرستي بمدرسة دمنهور الزراعية

وقال وكيل تعليم البحيرة، إنه جارٍ تجهيز معرض أهلا مدرستي على أعلى مستوى بمدرسة دمنهور الزراعية، بمشاركة التعليم العام والتعليم الفني، وتضم مختلف الأدوات المكتبية والزي المدرسي والمنتجات الغذائية بالأسعار الاقتصادية والمخفضة لرفع وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.