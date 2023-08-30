افتتاح معرض «أهلا مدرستي» لتوفير المستلزمات المدرسية.. اعرف التفاصيل كاملة 

افتتح أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، معرض «أهلا مدرستي» بديوان عام المديرية لتوفير المستلزمات المدرسية والمكتبية بأسعار مخفضة.

توفير المنتجات الغذائية

يشتمل المعرض على المستلزمات المدرسية والأدوات الكتابية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، إضافة إلى توفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب، من المربى والعسل وجميع المستلزمات الغذائية.

كما يضم المعرض المصنوعات الجلدية والملابس والزي المدرسي والمفروشات والهدايا والعطور والاكسسوارات والتوابل والصابون السائل والمطهرات، بأسعار مخفضة تناسب الجميع وتلبي احتياجاتهم.

عرض منتجات المدارس

وأكد وكيل أول الوزارة، أنّ الهدف الأساسي من المعرض هو عرض منتجات المدارس التي صنعها التلاميذ، وكذلك التخفيف عن كاهل أولياء الأمور، بعرض جميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تناسب جميع المستويات، فضلا عن تنمية مهارات طلاب المدارس.

وأشاد مدير المديرية، بالمنتجات المعروضة من حيث الجودة والتنوع وانخفاض الأسعار، ووجّه الشكر لإدارة المدرسة المنتجة والطلبة والمعلمين بالإدارات التعليمية، وتهدف المدرسة المنتجة إلى خلق قادر على الإبداع والإبتكار كذلك الاعتماد على النفس تحت إشراف ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات والدكتور هاني فايز، مدير إدارة المدرسة المنتجة وفريق العمل بمديرية التربية والتعليم.