«السادات الديمقراطي» يعلن دعم السيسي في انتخابات الرئاسة: نعتبره مرشح الحزب

أعلن حزب السادات الديمقراطي برئاسة الدكتور عفت السادات، تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة، واعتباره مرشح الحزب الرئاسي إيمانا من الحزب بجهوده على الأصعدة كافة دوليًا وإقليميًا ومحليا، وتحقيق مشروعات قومية وغيرها من مسارات تتوافق تماما مع برنامج الحزب العام الذي وضع منذ تأسيسه.

وقال السادات في بيان اليوم، إنّ حزب السادات الديمقراطي لن يدخر جهدا في دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل السبل على الصعيدين الداخلي والدولي، مشيرا إلى أنّ حزب السادات الديمقراطي سيشكل لجنة مسؤولة عن انتخابات الرئاسة تتكون من أمانات الحزب في المحافظات والإعلام بجانب اللجنة الشبابية، تكون مسؤولة عن متابعة سير العملية الانتخابية وتنظيم حملات توعوية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.