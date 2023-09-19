عرض «بيروت برهان» في نادي السينما بنقابة الصحفيين 25 سبتمبر

قال محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، إن نادي السينما باللجنة الثقافية والفنية في نقابة الصحفيين ينظم عرضًا خاصًا للفيلم اللبناني «بيروت برهان» للمخرجة الكويتية فرح الهاشم، وذلك يوم الإثنين 25 سبتمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع بمبنى النقابة، وتعقب العرض ندوة نقاشية بحضور مخرجة الفيلم يديرها الناقد السينمائي الدكتور ياقوت الديب.

فيلم «بيروت برهان» عبارة عن كبسولة زمنية بين فلسطين الخمسينيات - وبيروت الثمانينيات حتى باريس الألفية، وهو فيلم وثائقي / روائي مدته 90 دقيقة يأخذك في رحلة لاكتشاف الهوية في مرحلة زمنية لم تعد موجودة.

أحداث الفيلم

وأضاف كامل في بيان له أن الفيلم يتحدث عن المخرج السينمائي اللبناني الراحل برهان علوية، ويحاور أصدقاءه، وشخصيات ظهرت في أفلامه إلى جانب عدد من النقاد والإعلاميين، الذين عرفوا برهان وشاركوه أعماله أو كتبوا عنها، صُور الفيلم بين باريس، وبروكسل، وبيروت ليقدم رسالة من زمن المنفى، ورسالة من زمن الحرب.

وأشار وكيل النقابة إلى أن فرح الهاشم هي مخرجة سينمائية كويتية من أم لبنانية حاصلة على ماجستير في السينما والفنون الجميلة من أكاديمية السينما في نيويورك، وتستعد لتقديم رسالة دكتوراه عن المخرج برهان علوية في جامعة ليون بفرنسا.

ويعتبر فيلم «بيروت برهان» هو الفيلم العاشر في قائمة أفلام فرح الهاشم، التي تنتمي للسينما المستقلة، أو سينما المؤلف، وقد حازت أفلامها على العديد من الجوائز السينمائية في مهرجانات متعددة، من بينها جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان السينما الأوروبية المستقلة عام 2014م عن فيلمها القصير «7 ساعات»، كما حاز نفس الفيلم على 3 جوائز من مهرجان «سانتا مونيكا» لسينما المرأة في كاليفورنيا، وكذلك حصل فيلم «ترويقة» في بيروت على درع التميز من وزارة الثقافة اللبنانية مع دعم مالي إلى جانب جائزة النقاد من مهرجان القدس السينمائي الدولي عن فيلمها «اليوم الخامس»، ومناصفة جائزة محمد بكري كأفضل فيلم يعزز الانتماء للوطن من المهرجان نفسه عن فيلم «بيروت برهان».

المشاركة في المهرجانات الدولية

واوضح محمود كامل أن المخرجة شاركت أفلامها في العديد من المهرجانات الدولية والعربية الأخرى مثل: مهرجان «مسقط السينمائي»، ومهرجان «الكويت السينمائي الدولي للسينما المستقلة»، ومهرجان «كان السينمائي - قسم الأفلام القصيرة»، ومهرجان «روما السينمائي»، و«النمسا السينمائي»، و«لندن السينمائي» ومهرجان «الإسماعيلية للأفلام الوثائقية» في مارس الماضي، بإلإضافة لعدد من المهرجانات في العاصمة اللبنانية بيروت.