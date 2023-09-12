صالون «الأجيال» يناقش «رسالة صحافة الجريمة» في نقابة الصحفيين غدًا

تعقد لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، الحلقة الثانية من صالون الأجيال الشهري، تحت عنوان «رسالة صحافة الجريمة وفن المغامرة الصحفية»، مساء غد الأربعاء.

وأكد أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، رئيس لجنة المعاشات، أن الحلقة الثانية من الصالون تأتي تفعيلًا لاستراتيجية عمل اللجنة في نقل خبرات رواد المهنة والحوار بين الأجيال لتطوير الأداء المهني.

مناقشة الضوابط المهنية والأخلاقية لأخبار الجريمة

وأضاف «عبدالمجيد»، أن الحلقة تعقد بحضور نخبة من رواد المهنة المتخصصين في صحافة الجريمة، ومن تركوا بصمات مهنية في فن المغامرة الصحفية؛ لمناقشة أهمية الرسالة البناءة فيما يُنشر من أخبار الجريمة، والضوابط المهنية والأخلاقية.

ووجه رئيس لجنة المعاشات، الدعوة إلى الزملاء رؤساء أقسام الحوادث والمحررين المختصين بأقسام الحوادث والقضاء، إلى المشاركة لإثراء النقاش والحوار البناء بين الأجيال، مع الترحيب بكل من لديه اهتمام بموضوع الصالون.