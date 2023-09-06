علي الحجار يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بمئوية سيد درويش الأحد المقبل

يحيي الفنان على الحجار احتفالية نقابة الصحفيين، التي تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان «مئوية فنان الشعب»، وذلك يوم الأحد 10 سبتمبر برعاية قناة «الحياة»، والتي تنقل بثا مباشرا للاحتفال.

احتفالية نقابة الصحفيين بمئوية سيد درويش

وأكد محمود كامل وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، أن الاحتفالية الكبرى ستقام على مسرح النقابة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتنقلها قناة «الحياة» حصريًا على الهواء مباشرة.

ويشدو الفنان على الحجار بصحبة فرقته الموسيقية خلال الاحتفالية بعدد من أهم أغنيات فنان الشعب، بحسب بيان «كامل، مؤكدا أن الاحتفالية هي الأولى في سلسلة الاحتفالات المصرية بمئوية سيد درويش أحد أكبر النوابغ الفنية، الذي لعب دورًا كبيرًا في تطور الموسيقى العربية، وأحد أبرز مجدديها، حيث ارتبطت أعماله بهموم الشعب في فترة التحولات الوطنية والفنية والفكرية، التي صاحبت ثورة 19، كما يعد مؤسس النهضة الموسيقية في مصر والعالم العربي.

ريادة الفن المصري

وأشار محمود كامل، إلى أن نقل الاحتفالية لكل الشعب المصري، والشعوب العربية عبر قناة «الحياة» يعد رسالة تؤكد ريادة الفن المصري في الوطن العربي، مشيرا إلى إقامة معرض بورتريه وكاريكاتير مستوحى من أعمال سيد درويش في بهو مبنى نقابة الصحفيين، على هامش الاحتفالية، ويفتتح المعرض في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأكد محمود كامل، أن الحفل يحضره الزملاء أعضاء النقابة، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين، كما ستوضع شاشات عرض خلال الحفل بأدوار النقابة حتى يتمكن أكبر عدد من متابعة الحفل.

ووجه كامل الشكر للقائمين على الشركة المتحدة وإدارة قناة «الحياة» لرعايتها الاحتفالية، مشيرا إلى أن هذا التعاون المثمر هو بداية لأنشطة ثقافية وفنية عديدة تستهدف تعريف الأجيال الجديدة برموز الثقافة والفن، الذين يمثلون قوة مصر الناعمة، والذين قدموا لمصر أدوارًا وطنية على مدار تاريخ مصر الحديث، كما وجه الشكر لنقيب الصحفيين خالد البلشي على جهوده الكبيرة في التحضير للاحتفالية الكبرى وخروجها للنور.