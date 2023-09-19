«التعليم» تكشف توزيع منهج الإنجليزية للمرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج اللغة الإنجليزية للمرحلة الإبتدائية من الصف الأول الابتدائي للصف السادس الإبتدائي، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

توزيع منهج اللغة الإنجليزية للمرحلة الإبتدائية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، خطة توزيع منهج الصف السادس الابتدائي والمطور هذا العام بعد الانتهاء منه، مشيرا إلى أنّه سيتم تخصيص شهر يناير للمراجعة العامة على منهج اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، قبل بدء امتحانات نصف العام الدراسي.