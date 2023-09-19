هذه الصفوف لن تذهب إلى المدرسة أول يوم دراسة.. اعرف تفاصيل قرار «التعليم»

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون أول يوم دراسة للصفوف الأولى فقط لجميع المراحل التعليمية «رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي»، للتعرف على أماكنهم في الفصول والتوزيع ومنعاً للتكدس بين الطلاب وحسن استقبال الطلاب والاحتفال بهم في أول يوم دراسي.

أول يوم دراسة لهذه الصفوف

وقال وزير التربية والتعليم، إنّه يتم استكمال حضور باقي طلاب المدرسة بجميع المراحل التعليمية في اليوم الثاني، مؤكدًا أنّ أمن وأمان الطالب أولوية، والدولة المصرية مهتمة بأبنائها وبتطوير العملية التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، الاستعدادات للعام الدراسي 2023-2024 المقرر أن تنطلق يوم 30 سبتمبر المقبل 2023-2024، كما يلي.

- إصدار قرار وزاري بلائحة الانضباط في المدارس خلال أيام وتحديد دورها الوقائي.

- الانتهاء من جميع أعمال الصيانة للمباني التعليمية على مستوى الجمهورية لدرء الخطورة قبل بداية العام الدراسي.

- قيام كل مدير مدرسة على مستوى الجمهورية بتحديد أحد المسؤولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة.

- عدم استخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرا في المدارس وخاصة داخل الفصول.

مواد تعليمية وتدريبية

- إعداد الوزارة لمواد تعليمية وتدريبية للصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي مزودة باختبارات وإتاحتها على الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

- إتاحة بنوك أسئلة في إطار مشروع التقويم من أجل التعلم.

- تدريب المعلمين على إنتاج الأسئلة ما يعني قدرتهم على تدريسها للطلاب بأفضل صورة ممكنة.

- الاستعانة بأفضل وأكفأ المعلمين بمجموعات الدعم المدرسي.

- توفير روابط وفيديوهات إثرائية للطالب تساعده على الدراسة.

- تدريس المشروعات القومية للطلاب في المدارس لإدراك حجم الإنجازات على أرض الواقع.