تصنيع 2883 ديسكا بأيادي أبناء التعليم الفني الصناعي في الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إنشاء 2883 ديسكًا، مصنعة بأيادي أبناء التعليم الفني الصناعي، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024، المقرر أن يبدأ يوم 30 سبتمبر 2023، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

توزيع الديسكات على الإدارات التعليمية

وأكدت مديرية التعليم بمحافظة الجيزة، في بيان، أنه تم إنجاز العمل وبدأ الحصاد بتوزيع الديسكات على الإدارات التعليمية ذات الكثافات العالية وسط فرحة عارمة من الجميع.

سد عجز الديسكات في الفصول

وأوصى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أشرف سلومة، بسرعة التوزيع لسد عجز الديسكات في الفصول، قبل بدء العام الدراسي الجديد، وجرى توزيع الديسكات حتى اليوم لإدارات «أوسيم - الحوامدية - الدقي - العجوزة - جنوب الجيزة».