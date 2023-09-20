«حياة كريمة» توزع مستلزمات دراسية على طلاب الغربية عبر «راجعين نتعلم»

تواصل مؤسسة حياة كريمة فعاليتها في مختلف المحافظات، من خلال المبادرات التي تدشنها منها التنموية والخدمية؛ لتحسين حياة الأهالي في القرى والمحافظات التي تعاني من نقص الخدمات الأساسية.

توزيع المستلزمات الدراسية على الطلاب

ومن بين المبادرات الأخيرة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة، هى مبادرة «راجعين نتعلم»، إذ نشرت مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، قائلة: «في يوم كله خير وبهجة، للسنة الثانية على التوالي مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة راجعين نتعلم في جميع المحافظات، لتوزيع المستلزمات الدراسية على الطلاب الأولى بالرعاية».

مبادرة «راجعين نتعلم» في الغربية

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، أن مبادرة «راجعين نتعلم» في الغربية، وزعت 1000 شنطة بمستلزماتها، إذ بدأت التوزيع من مركز المحلة الكبرى، ثم انتقلت إلى جميع مراكز المحافظة الثمانية، مع فقرات ترفيهية للطلاب وأولياء أمورهم في جميع المدارس.

واختتم مؤسسة حياة كريمة منشورها بشأن مبادرة «راجعين نتعلم» قائلة: «مكملين في كل المحافظات عشان نرسم البهجة ونوفر احتياجات الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد».