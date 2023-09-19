باحث بـ«الفكر والدراسات»: مبادرة حياة كريمة تغير حياة المصريين للأفضل

قال الدكتور أحمد بيومي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن مصر في إطار خطتها لرؤية التنمية المستدامة 2030 نفذت هيئة تنمية الصعيد، وهذه خطوة أولى تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتلك المنطقة وتحسين أوضاع المواطنين هناك، مشيرا إلى أن «حياة كريمة» استهدفت تغيير حياة المواطنين وأوضاعهم الاجتماعية بشكل أساسي.

«حياة كريمة» بالمرحلة الأولى

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المرحلة الأولى من «حياة كريمة» تغطي حوالي 4500 قرية بإجمالي 175 مركز في 20 محافظة، وأغلب تلك المحافظات كانت في منطقة صعيد مصر كون تلك المنطقة كانت تعاني من إهمال شديد وتهميش على مدار العقود الماضية قبل 2014، وترتب عليه ارتفاع معدل الفقر في جنوب مصر فضلا عن زيادة معدلات الهجرة الداخلية من الصعيد للقاهرة والعاصمة، لذلك كان لصعيد مصر نصيب الأسد من هذه المبادرة.

معاناة الصعيد قبل «حياة كريمة»

وتابع أن حياة كريمة تستهدف تغيير حياة المصريين للأفضل، مشيرا إلى أن الصعيد كان يعاني من عدم وجود تنمية حقيقة فضلا عن عدم توافر فرص العمل والمصانع، وتدهور البنية الأساسية وغيرها، مشيرا إلى أن هذه المبادرة جاءت لتضع حلا للمشكلة الديموغرافية التي تعانيها مصر وهي الهجرة الداخلية من الجنوب للشمال.