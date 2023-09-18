«حياة كريمة» توزع شنط مدرسية ضمن مبادرة «راجعين نتعلم» بالإسماعيلية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، عن تنظيم فعالية لتوزيع الاحتياجات المدرسية للطلاب بمركز ومدينة القصاصين، ضمن مبادرة «راجعين نتعلم»، التي أطلقتها في محافظات الجمهورية.

تحديد أماكن الأسر المستحقة للدعم

وقال بيان رسمي لـ«حياة كريمة»، ان المبادرة تأتي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أنه تم عمل بحث استقصائي بالأسر المستحقة مع تحديد أماكنهم في كل محافظات مصر.

وقال البيان إن الاستقصاء يهدف للوصول إلى الفئات المستحقة وتقديم آلاف الخدمات التعليمية المختلفة على مدار العام الدراسي للأطفال، مشيرا إلى أن مبادرة «راجعين نتعلم» تأتي ضمن خطة مؤسسة حياة كريمة للتنمية الشاملة في محافظات مصر، وفي إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مشيرة إلى معايير الاستفادة من المبادرة.

وأوضح البيان أن الأطفال الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة أولوية ضمن الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية، بعد التنسيق مع كل الجهات المعنية.

إطلاق مبادرة «راجعين نتعلم»

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة «راجعين نتعلم» لتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر، بمناسبة رجوع الطلاب للمدارس، إيمانا بالدور الذي يقع على عاتقها، وفي إطار الدور المجتمعي للمؤسسة.

وتشهد محافظة الإسماعيلية على مدار الأسبوع الجاري، تنظيم مبادرة «أنت الحياة» التابعة لمؤسسة حياة كريمة، لاستهداف مايقرب من 30 ألف مواطن من أهالي القنطرة غرب، في مبادرة إنسانية تعد الأولى من نوعها.

وقال محمد جمال منسق مؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية، إن المبادرة تختلف عن أي قوافل تم تدشينها في المحافظة خلال الفترة الماضية، لمشاركة 12 جهة ووزارة بها.

إصدار بطاقات الرقم القومي

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة الداخلية تشارك بإصدار بطاقات الرقم القومي للمواطنين إلى جانب خدمات القيد وشهادات الميلاد، وتشارك «مصر الخير» في فك كرب الغارمين من أهالي القنطرة غرب، إلى جانب إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم من أبناء المدينة.