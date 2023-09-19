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تماسيح هاربة تثير الذعر في مدينة صينية.. والشرطة تتدخل (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
06:16 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
تمساح - صورة أرشيفية

تمساح - صورة أرشيفية

ألقت السلطات الصينية القبض على العديد من التماسيح التي هربت من مزرعة تربية التماسيح في الصين، بعد الفيضانات التي ضربت المنطقة، الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

أكثر من 70 تمساحًا قرب مدينة ماومينج

وفرّ أكثر من 70 تمساحًا قرب مدينة ماومينج الصينية في إقليم جوانجدونج بعدما رفعت مياه الفيضانات مياه البحيرة بفعل إعصار ضرب المنطقة. وبدأت السلطات المحلية حملة واسعة للقبض على التماسيح، وبُثت لقطات على التلفزيون الرسمي «سي سي تي في» تظهر فرق الإنقاذ وهم يسحبون تمساحًا من الماء باستخدام حبل. 

هروب 69 تمساحا

وذكرت صحيفة «بكين نيوز» اليومية الرسمية يوم الثلاثاء أن فرق الإنقاذ تمكنت من القبض على جميع التماسيح التي كانت هاربة. 

وظهرت عشرات التماسيح وهي في الوحل وأفواها مغلقة بقطعة من القماش وحبل، ومُحاطة بعمال يحملون مظلات، ومن بين تلك الحيوانات التي هربت 69 تمساحًا بالغا وتمساحان أصغر سنًا.

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بقلم أحمد عادل موسى