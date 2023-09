تماسيح هاربة تثير الذعر في مدينة صينية.. والشرطة تتدخل (فيديو)

ألقت السلطات الصينية القبض على العديد من التماسيح التي هربت من مزرعة تربية التماسيح في الصين، بعد الفيضانات التي ضربت المنطقة، الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وفرّ أكثر من 70 تمساحًا قرب مدينة ماومينج الصينية في إقليم جوانجدونج بعدما رفعت مياه الفيضانات مياه البحيرة بفعل إعصار ضرب المنطقة. وبدأت السلطات المحلية حملة واسعة للقبض على التماسيح، وبُثت لقطات على التلفزيون الرسمي «سي سي تي في» تظهر فرق الإنقاذ وهم يسحبون تمساحًا من الماء باستخدام حبل.

All the escaped crocodiles in Maoming, Guangdong were captured by the local Agriculture Bureau, and the last one was caught last night. pic.twitter.com/VUElOHfKl0