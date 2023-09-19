اتحاد الناشرين المصريين يعلن التعاون مع الصين لتبادل حقوق الترجمة

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، التنسيق مع المتخصصين في مجال النشر والترجمة بالصين، من أجل فتح أسواق جديدة لتبادل حقوق الملكية بين الجانبين، وعقد لقاء بين الجانبين من أجل بحث سبل التعاون.

وذكر الاتحاد في بيانه، أنه تواصل مع الجهات الخارجية في شأن تبادل الحقوق والترجمة، وخاصة مع الجانب الصيني بهدف فتح أسواق جديدة للناشرين.

بحث سبل التعاون مع الوفد الصيني في القاهرة

وأضاف أنه بمناسبة زيارة وفد صيني رسمي للقاهرة من كبار المختصين في مجال النشر بالصين، جرى التنسيق وتقرر عقد لقاء يوم الثلاثاء 26 سبتمبر، لتبادل وجهات النظر والتشاور حول آلية وطرق تبادل الحقوق وإمكانية التعاون والتجارب الخاصة فى مجال النشر بين الجانبين، مناشدا الناشرين الراغبين في المشاركة بحضور اللقاء للاستفادة، على أن يجرى تسجيل الاسماء لدى سكرتارية الاتحاد مسبقا.

في سياق آخر، التقت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة والسياحة بالصين هيو هيبنج، وناقش الجانبات سبل التعاون الثقافي بين البلدين، وذلك خلال مصر الرسمية بافتتاح فعاليات الدورة الثانية من «مُنتدى بكين الثقافي 2023»، المقام في بكين خلال يومي 14 و15 سبتمبر الجاري.