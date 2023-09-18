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«حماة الوطن» لـ«كلام في السياسة»: مصر تعيش حالة من الحياة الحزبية

كتب:

محمد أيمن سالم
09:05 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
الدكتور عمرو سليمان

الدكتور عمرو سليمان

قال الدكتور عمرو سليمان، أمين عام أمانة اللجان النوعية بحزب حماة وطن، إن مصر تعيش الآن حالة من الحياة الحزبية والسياسية غير مسبوقة، وتخطينا العمل الحزبي الذي يتحدث عن مدرسة أو مستشفى إلى العمل الحزبي التنموي الذي يسير مع الدولة.

القيادة السياسية

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن التنمية التي تسير بها الدولة، والتي أسست لها القيادة السياسية من 2014 حتى اليوم، من المهم جدا أن نسير كأحزاب سياسية على نفس الخطى، فما فائدة أن أكون حزبا سياسيا بعيدا عن الشارع وعن التنمية وعن تنمية الوعي لدى المواطن.

الشخصية المصرية

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبني الشخصية المصرية، ويرسل رسائل طمأنة واحتضان لفكرة أن الدولة ليست بعيدة، وهذا ما قاله الرئيس في معرض كلمته خلال زيارته لبني سويف.

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