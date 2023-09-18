«حماة الوطن» لـ«كلام في السياسة»: «حياة كريمة» حالة من الاحتضان النفسي للمواطن

قال الدكتور عمرو سليمان، أمين عام أمانة اللجان النوعية بحزب حماة الوطن، إن «من لا يعيش معنا لا يُنَظر علينا»، فمنذ عام 2011 وما بعدها وهناك دول تنهار إذا واجهت ما واجهته مصر وانتصرت عليه، يوما ما استسغنا القبح، لكن اليوم حين نتحدث عن التنمية في مصر فنحن نتحدث عن الهوية البصرية للمدن المصرية، عن الهوية البصرية للقرى وتبطين الترع وزيادة كمية المياه للزراعة التي قضت على مشكلة أولوية الري.

«حياة كريمة» كانت حالة من الاحتضان النفسي قبل المادي للمواطن

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن «حياة كريمة» كانت حالة من الاحتضان النفسي قبل المادي للمواطن الذي عانى من الإهمال لعقود طويلة، فاتورة كبيرة من التنمية تسدد، هذه التركة أخذناها وحولناها لمنتجات، برامج الرعاية الاجتماعية هي منتجات، العاصمة الإدارية وهدف الخروج من العاصمة القديمة وخلخلة التكتلات السكانية حول الوزارات هذا منتج للتنمية.

مصر اليوم لا تتحدث من موقف المدافع

وذكر أن مصر اليوم لا تتحدث من موقف المدافع، فهذه القيادة السياسية وهذا الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤسس لوطن يستمر، وقال في زيارته لبني سويف إن المواطن هو بطل روايتنا، والإرث السلوكي على مدى سنوات من خروقات وفساد تصوبه الدولة حاليا.