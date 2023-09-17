أمين «حماة الوطن»: ما تحقق في الـ9 سنوات الماضية إنجازات أشبه بالمعجزات

قال الدكتور محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن بكفرالشيخ، إن ما يتحقق على أرض الواقع وما جرى من إنجازات هي أشبه بالمعجزات في خلال السنوات التسع الماضية إن هي إلا تأكيد على أن ما تحقق على أرض الواقع لم يتحقق في 90 عاماً.

الرئيس السيسي باني مصر المعاصرة

وأضاف «الأجرود»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أنه إذا كان محمد علي باشا هو باني مصر الحديثة فإن الرئيس السيسي بما يتحقق الآن على أرض الواقع هو باني مصر المعاصرة، وإذا كانت ثورة 1952 المجيدة حررت مصر من الاحتلال الإنجليزي فإن ثورة 30 يونيو وما أعقبها من تداعيات هي ثورة الجمهورية الجديدة في ظل رئيس مصري وطني يصل الليل بالنهار في سبيل أن يصل إلى المستهدف وهو رخاء الوطن والمواطن.

رخاء الوطن والمواطن

وأشار إلى أن الرئيس السيسي اختار إحدى المحافظات التي تعرضت لبعض الأزمات، والرئيس السيسي لم يترك محافظة إلا وزارها، فكان لكفر الشيخ زيارتان مهمتان.